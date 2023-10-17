وزارة الصحة في قطاع غزة: المستشفيات دخلت مرحلة الانهيار الفعلي

اعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة بان المستشفيات دخلت مرحلة الانهيار الفعلي بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود. ولفتت وزارة الصحة في غزة الى انه على العالم التحرك حتى لا تصبح مستشفياتنا عبارة عن مقابر جماعية للمرضى.

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