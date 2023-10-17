أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية استهدفوا عصر هذا اليوم بتاريخ ١٧ تشرين الأول ٢٠٢٣؛ نقطة تمركزٍ عسكرية لجنود الإحتلال الصهيوني مقابل بلدة راميا عند الحدود اللبنانية مع فلسطين المحتلة، بالصواريخ الموجهة وأوقعوا فيها عدداً من الإصابات المؤكدة بين قتيلٍ وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا نقطة تمركز إسرائيلية مقابل بلدة راميا بالصواريخ الموجهة وأوقعنا إصابات بين قتيل وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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