"النشرة": تضرر مخفر قوى الأمن الداخلي في بلدة رامية ‏بعد تعرض محيط البلدة لقصف مدفعي إسرائيلي

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، عن تضرر مخفر قوى الأمن الداخلي في بلدة رامية ‏بعد تعرض محيط البلدة لقصف مدفعي إسرائيلي، بالتزامن مع قصف تعرضت له بلدة عيتا الشعب.

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