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الجيش الاسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة اقتربت من الأجواء قادمة من الأراضي اللبنانية

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اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي بان الدفاعات الجوية الاسرائيلية اعترضت في وقت سابق طائرة مسيرة اقتربت الى المجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان، لم يتم تفعيل الانذارات وفق ال​سياسة​.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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