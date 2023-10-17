الجيش الاسرائيلي: اعتراض طائرة مسيرة اقتربت من الأجواء قادمة من الأراضي اللبنانية

اعلن المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي افيخاي ادرعي بان الدفاعات الجوية الاسرائيلية اعترضت في وقت سابق طائرة مسيرة اقتربت الى المجال الجوي الإسرائيلي من جهة لبنان، لم يتم تفعيل الانذارات وفق ال​سياسة​.

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