"حزب الله" نعى عنصرين سقطا أثناء قيامهما "بواجبهما الجهادي"

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين هاني الطويل "ربيع" من بلدة خربة سلم جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

كما أعلن أنّه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد مهدي محمد عطوي "أمير كربلا" من بلدة كونين جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".