أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنّ "مجموعة الشهيدين محمود أحمد بيز وحسين عباس فصاعي في المقاومة الإسلامية قامت عصر هذا اليوم بتاريخ 17/10/2023 بإستهداف تجمع لجنود الإحتلال في ثكنة برانيت بالصواريخ الموجهة وأوقعت عدداً من الإصابات بين قتيلٍ وجريح".

كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله": استهدفنا تجمعًا لجنود الإحتلال في ثكنة برانيت وأوقعنا عددًا من الإصابات بين قتيلٍ وجريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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