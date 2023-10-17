لا قرار بتوسيع مساحة التصعيد الجنوبي... وايران تُسمع بايدن

ازدادت وتيرة الاشتباكات المسلحة بين "حزب الله" واسرائيل، وباتت العمليات العسكرية المتبادلة على مدار الساعة، لكن ذلك لا يعني توسيع مساحة النار، لعدم وجود قرار بالحرب المفتوحة، لغاية الان.

واذا كان الايرانيون رفعوا سقف خطابهم الى حدود التلويح بمفاجآت عسكرية في محاور اخرى، فإن ذلك يبدو مرتبطاً بأمرين:

اولاً، لملاقاة زيارة الرئيس الاميركي جو بايدن المرتقبة الى تل ابيب، والضغط على واشنطن لمنع الدخول الاسرائيلي البرّي الى غزه.

ثانياً، للتأكيد للفلسطينيين ان "محور المقاومة" لا يترك غزه وحدها.

علماً ان مسؤولين في حركة "حماس"، كالقيادي خالد مشعل الموجود في قطر طالب "حزب الله" بتدخل جدّي. وهو ما استلزم من اعلاميين يدورون في فلك "المحور" الرد عليه بالاشارة الى الاشتباكات العنيفة الدائرة جنوباً وسقوط ضحايا يومياً، "بينما يجلس مشعل في الدوحة القطريّة يتفرّج على الاعتداءات الاسرائيلية على غزة".

بجميع الاحوال، تشتدّ السخونة عند الحدود الجنوبيّة اللبنانيّة، بإنتظار معرفة حجم ومسار الاجتياح الاسرائيلي البرّي لقطاع غزة المؤجّل بسبب مخاوف اسرائيليّة من تداعيات عسكرية غير محسوبة في القطاع والضفة الغربيّة وجنوب لبنان والجولان.

ولفت الموقف العربي الرافض للعدوانيّة الاسرائيلية:

اولاً، يجول الملك الاردني عبدالله الثاني في اوروبا لتشكيل جبهة رافضة لتهجير الفلسطينيين او دخول الاسرائيليين الى غزة.

ثانياً، تقوم المملكة العربية السعودية بجهود لمنع اجتياح غزة، كما عبّر ولي العهد محمد بن سلمان للأميركيين عن رفضه المُطلق استمرار عمليات اسرائيل في القطاع.

ثالثاً، تعمل الامارات العربيّة المتّحدة من اجل الوصول الى هدنة انسانيّة تشكّل مدخلاً لوقف الحرب، وتقوم ابوظبي بصمت ومن دون ضجيج اعلامي بأكبر عملية دعم للفلسطينيين عبر مساعدات تجمعها في 240 مركز دعم.

رابعاً، عملت مصر على اقفال رفح لمنع القيام بعمليّات تهجير لاهالي غزّة نحو سيناء، ورفضت كل الاغراءات الماليّة لها لاستقبال الفلسطينيين.

كل ذلك التصلّب العربي الرافض للعدوانيّة الاسرائيليّة فاجأ الاميركيين الّذين يسعون لإيجاد مخرج لتل ابيب التي باتت امام ازمة حقيقيّة في حالتي الاستمرار بالحرب او ايقافها من دون نتائج، وهو ما يزيد الامور تعقيداً.