التّحدي الدوليّ لتطبيقات الفضاء إنطلق بنسخته الـ12 من جامعة سيَّدة اللويزة يومي 7 و8 تشرين الأول

إنطلق التّحدي الدوليّ لتطبيقات الفضاء، بنسخته الـ 12، NASA Space Apps Beirut Challenge – Hackathon 2023 وهو أكبر هاكاثون سنويّ في العالم من جامعة سيَّدة اللويزة - ذوق مصبح يومي 7-8 تشرين الأول عام 2023.

وحضرت الحفل رئيسة مصحلة الشؤون الثقافيَّة والفنون الجميلة في وزارة التربيَّة والتعليم العالي صونيا الخوري، الرائد مايك أيوب من مديريَّة التعاون العسكري المدني CIMIC، القائد المحلّيّ لتطبيقات الفضاء في لبنان أنطوان طنّوس.

وأشار القائد المحلّيّ لتطبيقات الفضاء في لبنان أنطوان طنّوس، الى أننا "نشعر بالاعتزاز بما يتعلق بموضوع تطبيقات الفضاء والدور الذي لعبته في جذب الأدمغة اللبنانيّة لإيجاد حلول ومشاركتها مع العالم أجمع، ففي ثلاث سنوات، نجح فريقنا في نقش أسمائنا في سجلات تاريخ الفضاء، مضيئين السماء بتألق إنجازاتنا".

ولفت طنوس، الى أننا "نسعى في السنوات القادمة إلى التعاون مع وكالات الفضاء الشريكة لتوسيع نفوذنا اللبناني في هذا المجال وجذب المواهب من جميع مناطق لبنان، في هدف تعزيز الكفاءات والإبداع في مجال الفضاء والاعتراف بها".

كما أعلن نائب رئيس الجامعة لشؤون التطوير أنطوان فرحات، أنَّ طجامعة سيدّة اللويزة تدعم هذا الهاكاثون بكل بالوسائل الممكنة"، متوجهاً الى المشاركين بالقول "نحن نؤمن بإمكانياتكم ونحن هنا لنقدم لكم الارشادات اللازمة لتحويل أفكاركم الابتكارية إلى حقيقة".

وتجدر الإشارة الى أنَّ نتائج هذا التحدي صدرت ليل الخميس 13 تشرين الأول وجاءت كالآتي:

الفريق الأول: Aberrationمن جامعة سيدة اللويزة

الفريق الثاني: AD ASTRA من جامعة سيدة اللويزة

الفريق الثالث: AurOracle

الفريق الرابع من اختيار الجمهور: Solari

وهذه الفرق االأربعة ستشارك في المسابقة العالمية، آملين فوزهم وتحقيق حلمهم في عالم االفضاء.الفريق الأول: Aberrationمن جامعة سيدة اللويزة

الفريق الثاني: AD ASTRA من جامعة سيدة اللويزة

الفريق الثالث: AurOracle

الفريق الرابع من اختيار الجمهور: Solari