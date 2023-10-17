الجامعة الأنطونية تفتتح عامها الدراسي بقداس احتفالي

اكد الرّئيس العام للرّهبانية الأنطونية الأباتي جوزف بو رعد أن تلاميذ يوحنا هم طلّاب يفتّشون عن العلم والمعرفة، مشيرًا الى ان التحلّي بالتّواضع هو الأساس للتعلّم. وأشار الى أهمية رؤية الشخص وهذا يعني في الكتاب المقدّس اختبار الشخص وهو أعلى من مستوى العقل، فهو مستوى العاطفة. من هنا قضى الرسل وقتًا مع يسوع المسيح، وليس من باب الصدفة أنهم عندما غادروا بدأوا يبشّرون بالمسيح.

وخلال افتتاح الجامعة الأنطونية "Antonine University-UA" عامها الدراسي 2023-2024 بقداس إلهي ترأسه عاونه فيه رئيس الجامعة الأنطونية الأب ميشال السغبيني ولفيف من الكهنة، لفت الى ان "هذا ما تحدّثت عنه رسالة يوحنا "ما رايناه وما سمعناه وما لمسناه هو ما نبشركم فيه"، لافتًا الى أن هذا ما يعبّر عن الفرح، ولفت الى أن مشاركة الفرح والمعرفة مهمّة لأن الفرح لا يكتمل من دون المشاركة، إذا أن الإنسان لا يستطيع أن يفرح وحده من دون مشاركة هذا الفرح مع الآخر، ولا يستطيع أن يفرح إن كان جاره حزينًا، وإلا يقفل كل الأبواب ليبدو وكأنه لا يرى شيئًا من هذا الحزن. وهذا ما نفعله نحن اليوم فقد أقفلنا التلفزيون والمحطات الإخباريّة كي لا نرى ما يحصل على حدودنا وبعد حدودنا من الإجرام، اللاإنسانية، والعنف، وسال بورعد: "الى أين يمكن أن يصل الإنسان عندما يصبح الآخر عدوًّا له فقط، ويصبح فقط خطرًا على حياته، لا يمكنه التعايش معه، الى هذا المستوى يمكن أن نصل".

وتابع بالقول: "لهذا النوع من المعرفة التي لمسناها عند أيوب الثائر المنتفض على الجميع وعلى الله، أيوب الذي يحمل أسئلة عميقة، لماذا أنا؟ لماذا معي؟ لماذا طالني كل العنف، ولماذا فقدت الحياة، الحياة التي تتمثّل بمن أحب، والفرح الذي أعيشه مع الآخرين".

إشارة الى أن القداس شكّل أيضًا فرصة لاستذكار من رحل من الجسم الجامعي، وبعض أفراد الجامعة ممن خطفهم الموت ولاسيما الطالبة مرسيل بعقليني، وقدّم القداس على راحة أنفسهم. هذا وقدّم الأب السغبيني لقدس الاباتي بو رعد أيقونة الراعي الصالح من عمل المعهد الفني الأنطوني.