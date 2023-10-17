قائد الجيش بحث مع وزير خارجية تركيا التطورات على الحدود الجنوبية

التقى قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه في اليرزة وزير الخارجية التركي هكان فيدان، حيث تناول البحث الأوضاع العامة في البلاد والتطورات على الحدود الجنوبية.

إلى ذلك، التقى قائد الجيش وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، وتناول البحث الأوضاع العامة والتحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه لبنان، تحديداً وضع خطة طوارئ استباقية للأمن الغذائي لناحية توزيع القمح والطحين والمواد الغذائية الاساسية لمواجهة أي أزمة وطنية في ظل المستجدات الراهنة وتحسباً من تطور الاوضاع.