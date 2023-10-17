ميشال ضاهر: الدخول في أيّ حربٍ اليوم ليس مقاومةً بل انتحارًا يُدفع اليه جميع اللبنانيّين

ذكر النائب ميشال ضاهر، أنّه "سقط مبنى في المنصوريّة فمرّ أكثر من ٢٤ ساعة من دون انتشال المفقودين. نموذج عمّا ينتظرنا إن شنّت إسرائيل حربًا علينا".

واعتبر أنّ "الدخول في أيّ حربٍ اليوم ليس مقاومةً بل انتحارًا يُدفع اليه جميع اللبنانيّين"، مشيرًا إلى أنّه "‏لا قدرة للشعب على التحمّل، وتضامننا مع الفلسطينيّين لا يعني انغماسنا في حروب الآخرين".