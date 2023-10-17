ذكر النائب ميشال ضاهر، أنّه "سقط مبنى في المنصوريّة فمرّ أكثر من ٢٤ ساعة من دون انتشال المفقودين. نموذج عمّا ينتظرنا إن شنّت إسرائيل حربًا علينا".
واعتبر أنّ "الدخول في أيّ حربٍ اليوم ليس مقاومةً بل انتحارًا يُدفع اليه جميع اللبنانيّين"، مشيرًا إلى أنّه "لا قدرة للشعب على التحمّل، وتضامننا مع الفلسطينيّين لا يعني انغماسنا في حروب الآخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر ميشال ضاهر: الدخول في أيّ حربٍ اليوم ليس مقاومةً بل انتحارًا يُدفع اليه جميع اللبنانيّين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.