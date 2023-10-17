شكرا لقرائتكم خبر عن السكان في العراء.. تضرر 43 ألف شخص من زلازل أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أكثر من 43 ألف شخص تضرروا بشكل مباشر من الزلازل الأخيرة التي ضربت ولاية هيرات بغرب أفغانستان.

وأضاف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، في تحديث نشره في وقت متأخر أمس الاثنين، إن منطقة إنجيل هي الأكثر تضررا، حيث يعيش هناك 53% من المتضررين.

وقد سويت معظم القرى هناك بالأرض تماما. وبحسب الأمم المتحدة فإن أكثر من 90% من القتلى هم نساء وأطفال. وينام سكان الولاية في العراء خارج منازلهم.

مدينة خيام

قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس أمس الإثنين إنها "مدينة خيام".

وفي 7 أكتوبر الجاري، هز زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر غرب أفغانستان على عمق نحو 10 كيلومترات، مما أسفر عن مقتل نحو 2400 شخص، بحسب أحدث البيانات التي أصدرتها الحكومة التي تديرها حركة طالبان.

وتقدر الأمم المتحدة عدد القتلى بنحو 1384 شخصا.

وحتى الآن، ضربت عدة هزات ارتدادية المنطقة المتضررة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى جمع 93.6 مليون دولار لدعم خطة مواجهة تداعيات الزلزال.