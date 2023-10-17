ولي العهد يبحث مع أمير موناكو فرص تطوير العلاقات

التقى ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، في الرياض اليوم، أمير إمارة موناكو الأمير ألبير الثاني. وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين والفرص الواعدة لتطويرها، بالإضافة إلى مناقشة عدد من المسائل ذات الاهتمام المشترك.



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