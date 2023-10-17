وطالب المجلس بـ"الوقف الفوري لإطلاق النار ورفع الحصار عن غزة، والدفع بعملية السلام؛ وفقًا لقرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، ومبادرة السلام العربية الرامية إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".
وكان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، استقبل في الرياض، وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الأحد، وبحث الجانبان التصعيد العسكري الجاري حاليًا في غزة ومحيطها.
وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال الاجتماع، "ضرورة العمل لبحث سبل وقف العمليات العسكرية التي راح ضحيتها الأبرياء"، وشدد على "رفض المملكة استهداف المدنيين بأي شكل أو تعطيل البنى التحتية والمصالح الحيوية التي تمس حياتهم اليومية".
وكانت وزارة الخارجية السعودية أكدت في بيان، الجمعة، "رفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، وأدانت استمرار استهداف المدنيين العزل هناك".
كانت هذه تفاصيل خبر السعودية تجدد رفضها تهجير الفلسطينيين وتطالب برفع الحصار عن غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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