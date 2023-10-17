المركزي يصدر تعليمات جديدة لتفعيل الحد الأقصى للكريدت كارد خارج مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال المصري:

أصدر البنك المركزي تعليمات للبنوك باتباع ضوابط جديدة لفتح وتفعيل الاستخدامات الدولية لبطاقات الائتمان "الكريدت كارد" في أغراض السفر خارج مصر، بعد اكتشافه ممارسات سوء استخدام من العملاء.

وقال المركزي، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن فتح وتفعيل الحد الائتماني الأقصى الممنوح للبطاقة الائتمانية للاستخدام في الخارج سيتم بمجرد تواصل العميل مع مركز خدمة العملاء بالبنك المصدر للبطاقة وإخطاره بسفره للخارج وفق الإجراءات التنظيمية المطبقة لدى البنك.

وبحسب المركزي، "أنه لحين تلقي البنك المصدر إخطارًا من العميل لتفعيل الحد الائتماني للبطاقة وفق ما تقدم، فسوف يكون هناك حد أقصى شهريًا لاستخدام البطاقة الائتمانية وفقًا لما يقرره كل بنك".

وذكر المركزي أن هذه التعليمات تأتي في إطار حرصه على تلبية احتياجات المواطنين وتيسير استخدامهم لبطاقاتهم الائتمانية لتغطية نفقاتهم خلال السفر للخارج، خاصة في ظل ما لوحظ مؤخرًا من إساءة استخدام بعض المضاربين لتلك البطاقات من خلال إجراء سحوبات نقدية من الخارج دون السفر فعليًا.

وتواجه البنوك أزمة نقص في النقد الأجنبي على مدار أكثر من سنة ونصف بما دفعها إلى اتخاذ إجراءات تقييدية للدولار سواء على مستوى الشركات فيما يخص تمويل الاستيراد أو تحويل أرباح الشركات الأجنبية خارج مصر، أو بالنسبة لتدبير الدولار للأفراد لأغراض السفر.