رئيس قناة السويس: نستهدف تحقيق 10 مليار دولار بنهاية 2023

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إنه من بداية العام حتى نهايته متوقع أن تصل عدد السفن المارة بقناة السويس 26 ألف سفينة مقارنة بالعام الماضي 23 الف سفين بزيادة 2.2%.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، أن حجم الحمولات التي مرت من قناة السويس خلال العام الحالي 1 مليار و560 مليون طن في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي مليار و400 مليون طن بزيادة 11%.

وأوضح أنه نستهدف تحقيق إيرادات تتجاوز أكثر من 10 مليارات بزيادة نحو 30 % عن العام الماضي التي وصلت 7 مليار دولار، متابعًا: "الحمد لله ماشيين كويس".

وأكد أنه سيتم الانتهاء من تطوير المجرى الملاحي للقطاع الجنوبي مع 2023 وانتهينا من حوالي 98% منه، وخلال أكتوبر الجاري سوف ننتهي من كافة أعمال التكريك، لافتا إلى زيادة المسطح المائي 40 متر جاري الانتهاء من حفرها وتم دخول كراكات جديدة.