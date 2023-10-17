النائب العام يستقبل وزير قطاع الأعمال العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
وقد رحب النائب العام بضيفه الذي قدم التهنئة له لتوليه مهام منصبه.
محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.
وقد رحب النائب العام بضيفه الذي قدم التهنئة له لتوليه مهام منصبه.
صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية