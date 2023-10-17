النائب العام يستقبل وزير قطاع الأعمال العام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، بمكتبه، اليوم الثلاثاء الدكتور محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام.

وقد رحب النائب العام بضيفه الذي قدم التهنئة له لتوليه مهام منصبه.