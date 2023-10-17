النائب محمد عبد العزيز عن جهود دعم فلسطين: مصر قلب الأمة العربية بالأفعال

القاهرة - سامية سيد - اعتبر النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مشهد اصطفاف قوافل المساعدات الإنسانية والإغاثية للتحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموي، أمام معبر رفح تمهيدا لوصولها لأهالى غزة، يكشف دور مصر، والذى يؤكد أنها وقت المواقف الحقيقية هى قلب الأمة العربية بالأفعال، ولا خطوة للعرب إلا ومصر فى القيادة والريادة.

وقال وكيل لجنة حقوق الإنسان، إن مصر كما أنها لا تفرط فى أمنها القومى فأنها أيضا أول من يقف فى صف القضية الفلسطينية، وهى فى قلب كل مصر قيادة وشعبا، موجها التحية للشعب الفلسطينى ونضاله من أجل إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس، والتحية للموقف المصرى الوطنى العربى المنحاز لقضايا الأمة وفلسطين، مشيرًا إلى أن استمرار الانتهاك الإسرائيلى لكافة قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولى الإنسانى ومعاهدات حقوق الإنسان واتفاقية جنيف من خلال قصف وحشى للمدنيين لا يفرق بين مدرسة أو سيارات الإسعاف.

وكانت قد أعلنت الصفحة الرسمية لحملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، عن مشاركة دولية وإقليمية واسعة فى قمة القاهرة للسلام، التى ستعقد يوم السبت 21 أكتوبر الجارى تلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية

وأبرزت الحملة عنوان"الرئيس عبد الفتاح السيسى يدعو.. وقادة العالم تستجيب"، مؤكدة أن هذه القمة فرصة مهمة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف تحقيق السلام والاستقرار فى المنطقة والعالم. أن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسى تعكس الثقة الكبيرة فى قيادته ودور مصر البارز فى تعزيز السلام والأمن الدوليين.