شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد أيوب: مصر تلعب دورا هاما فى مساندة قضية فلسطين تماشيا مع قوتها ونفوذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الكاتب الصحفي أحمد أٔيوب عن جهود الدولة المصرية فى الصعيد الدبلوماسى والإنسانى للقضية الفلسطينية، قائلا،:"أنه خلال الـ 9 أيام الماضية فنحن أمام نموذج لدول احتلال تمارس قصف عنيف وجرائم واضحة ضد العزل فى غزة، وهذا الجانب يجد دعم من قوى دولية".

وأكد أحمد أيوب خلال مداخلة هاتفية بقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر تلعب دورا مهما فى مساندة القضية الفلسطينية تماشيا مع دورها التاريخى وقوتها ونفوذها وقدراتها الدبلوماسية والسياسية وقيادتها السياسية، وبالتالى على مدى الأيام الماضى لاندلاع الحرب قامت مصر ب بهذا الدور المساند لحق الشعب الفلسطينى، ومواجهة الحرب العنيفة ضد هذا الشعب.

ولفت أحمد أيوب إلى أنه يوجد أكثر من 30 قيادة ومسئول دولى تواصلوا مع الرئيس السيسى لإدراكهم بمكانة مصر وأن الحل سيأتى من القاهرة وأن الأخيرة هى التى تحظى بثقة ومصداقية كل الأطراف والقادرة على إيجاد حل مناسب، وانها تمتلك رؤية وحل واضح كامل للقضية.