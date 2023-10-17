شكرا لقرائتكم خبر عن حزب العدل: ندعم قمة القاهرة للسلام 2023 والدعوة فرصة لإحياء عملية السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل، إن الدولة المصرية أدارت ملف القضية الفلسطينية باحترافية شديدة، مؤكدا أن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لعقد قمة القاهرة السلام 2023، خطوة جيدة للغاية.

أضاف إمام، أن قمة القاهرة للسلام 2023، خطوة جيدة للغاية وتساعد إلى وجود حل سريع للأزمة الحالية موضحا أنه ينبغي أن يكون هناك قرارات لتخفيف الضغط على الأشقاء في فلسطين منها سهوله دخول المساعدات والإغاثات لأهالينا في غزة.

كما أشار رئيس حزب العدل، إلى أن من ضمن مخرجات القمة الرئيسية، إحياء عملية السلام من جديد والوصول إلى وقف كامل لكافة الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

ويأتي ذلك في الوقت الذى دعت فيه مصر إلى قمة دولية لبحث مستقبل وتطورات القضية الفلسطينية في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع وارتكابه مجازر عدة بحق المدنيين، ما أدى لاستشهاد أكثر من 2600 وإصابة 10 آخرين غالبيتهم من النساء والأطفال.