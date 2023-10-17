شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد نقابة العاملين بالزراعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمراراً للقاءات والاجتماعات التي تعقدها الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، استقبلت الحملة الرسمية اليوم الثلاثاء، وفداً من النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي برئاسة المهندس عيد مرسال رئيس النقابة.

واستقبل وفد النقابة رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسي، المستشار محمود فوزي، موجهاً لهم الشكر والترحيب على حضورهم وزيارتهم لمقر الحملة، موضحاً أن الزراعة هي المهنة التي قامت عليها حضارة مصر، وأن المرشح عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الماضية استطاع النهوض بالقطاع الزراعي عن طريق التوسع في المناطق الزراعية واستصلاحها، مشيراً إلى دور النقابة الفعال في توعية المزارعين بممارسة حقهم الدستوري والمشاركة الإيجابية في الاستحقاق الدستوري القادم.

ومن جانبه، أكد وفد النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، أن النقابة تضم خمسة ملايين عامل وعاملة مصريين، مؤكدين على القيام بدورهم في نشر التوعية بين الفئات المختلفة من بينهم العاملين بالشركات والفلاحين من خلال عقد العديد من الندوات والفعاليات التوعوية، مشيدين بالإنجازات التي حققها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال وقت قياسي من مشروعات قومية وتنموية والتي من بينها استصلاح ما يقرب من 500 ألف فدان حتى عام 2023م، ومشروع إعادة تأهيل وتبطين المجاري المائية للحفاظ على المياه، ونجاح الدولة في توفير 13,65 مليار متر مكعب من المياه لصالح الري من محطات المعالجة المركزية ومن أهمها مشروع محطة معالجة بحر البقر والتي تعد أكبر محطة معالجة على مستوى العالم فضلا عن، مبادرة" تخفيض السلع الغذائية الأساسية" والتي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً.