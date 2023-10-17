شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الرسمية للمرشح عبد الفتاح السيسي تستقبل وفد نقابة العاملين بالزراعة والان مع تفاصيل الخبر
ومن جانبه، أكد وفد النقابة العامة للعاملين بالزراعة والري والصيد واستصلاح الأراضي، أن النقابة تضم خمسة ملايين عامل وعاملة مصريين، مؤكدين على القيام بدورهم في نشر التوعية بين الفئات المختلفة من بينهم العاملين بالشركات والفلاحين من خلال عقد العديد من الندوات والفعاليات التوعوية، مشيدين بالإنجازات التي حققها المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي خلال وقت قياسي من مشروعات قومية وتنموية والتي من بينها استصلاح ما يقرب من 500 ألف فدان حتى عام 2023م، ومشروع إعادة تأهيل وتبطين المجاري المائية للحفاظ على المياه، ونجاح الدولة في توفير 13,65 مليار متر مكعب من المياه لصالح الري من محطات المعالجة المركزية ومن أهمها مشروع محطة معالجة بحر البقر والتي تعد أكبر محطة معالجة على مستوى العالم فضلا عن، مبادرة" تخفيض السلع الغذائية الأساسية" والتي أطلقها رئيس مجلس الوزراء مؤخراً.
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