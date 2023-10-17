أقر رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية الميجر جنرال أهارون هاليفا في رسالة وزعها على مرؤوسيه نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، بفشل المخابرات في توقع الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في السابع من تشرين الأول، معلنا تحمله المسؤولية الكاملة عن ذلك الفشل.

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية يعلن تحمل مسؤولية الفشل في توقع هجوم حماس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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