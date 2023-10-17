افادت مصادر إيرانية مطلعة لـ "الجزيرة" بان إدارة الرئيس الاميركي جو بايدن سلمت ممثل طهران بالأمم المتحدة رسالة عن الأوضاع بالأراضي الفلسطينية. ولفتت المصادر الإيرانية المطلعة الى ان رسالة واشنطن تضمنت 4 بنود وتطالب طهران بتبني نهج خفض التصعيد تجاه ما يجري بقطاع غزة. واشارت الى ان رسالة واشنطن تحذر أن دخول دخول المباشر بالمواجهة سيقابل بتحرك عسكري أميركي مباشر.

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر إيرانية مطلعة للجزيرة: إدارة بايدن سلمت ممثل طهران بالأمم المتحدة رسالة عن الأوضاع بالأراضي الفلسطينية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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