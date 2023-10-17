وسائل اعلام اسرائيلة: انفجارات ضخمة جدا تسمع في تل ابيب الان

افادت وسائل اعلام اسرائيلة بانفجارات ضخمة جدا في تل ابيب الان. وفي السياق، اعلنت كتائب القسام بانه "جددنا قصف تل أبيب ردا على المجازر بحق المدنيين في قطاع غزة".

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