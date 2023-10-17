اعلن الجيش السوري بانه تمكنت وحدات من قواتنا المسلحة العاملة على اتجاه ريفي إدلب وحلب من إسقاط وتدمير ست طائرات مسيرة حاولت من خلالها التنظيمات الإرهابية المسلحة المنتشرة في تلك المناطق استهداف القرى والبلدات الآمنة وبعض النقاط العسكرية.

كانت هذه تفاصيل خبر الجيش السوري: وحدات من قواتنا المسلحة تسقط وتدمر عدداً من الطائرات المسيرة باتجاه ريفي إدلب وحلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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