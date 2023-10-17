مسؤول إسرائيلي: هاجمنا نحو 5000 هدف لحماس في غزة حتى الآن

اعلن مسؤول إسرائيلي كبير اليوم إن بلاده هاجمت نحو 5000 هدف لحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول، وألغت "عددا كبيرا" من الضربات الأخرى في مسعى لتجنب إيقاع خسائر بشرية في صفوف المدنيين الفلسطينيين.

ولم يوضح المسؤول عدد الضربات الجوية التي ألغيت خلال القصف المتواصل منذ أيام على غزة والذي أدى إلى مقتل نحو 3000 فلسطيني، مكتفيا بقول إن كل عملية من هذا القبيل "تمت الموافقة عليها على أعلى مستوى" في الجيش الإسرائيلي.

وأضاف أنه في أعقاب التوغلات المدمرة التي نفذتها حماس في السابع من تشرين الأول، فإن إسرائيل مصممة على القضاء عليها في غزة "حتى لو استغرق الأمر شهورا أو سنوات".