فيتش تضع تصنيف الديون السيادية لإسرائيل تحت المراقبة السلبية بسبب الحرب

وضعت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تصنيف الديون السيادية لإسرائيل "A+" تحت المراقبة السلبية اليوم الثلاثاء، وعزت قرارها إلى تزايد خطر اتساع نطاق الصراع الحالي مع حركة حماس.

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