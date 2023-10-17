"حزب الله" نعى عنصرين سقطا أثناء قيامهما "بواجبهما الجهادي"

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد محمود أحمد بيز "كاظم" من بلدة مشغرة في البقاع الغربي، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".

كذلك أعلن الحزب، أنه "بمزيد من الفخر والإعتزاز، تزف المقاومة الإسلامية الشهيد المجاهد حسين عباس فصاعي "ساجد كربلا" من بلدة كونين جنوب لبنان، والذي ارتقى أثناء قيامه بواجبه الجهادي".