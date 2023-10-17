رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: سنعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجمنا حزب الله

ذكر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أنّ "الحرب بالجبهة الجنوبية بغزة ستكون طويلة الأمد وقوية ومستعدون لجبهة الشمال"، مدّعيًا أنّ "الدولة اللبنانية رهينة بيد حزب الله"، كما زعم "أننا سنعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجمنا حزب الله".

وخلال مؤتمر صحفي من تل أبيب، أشار إلى أنّ "الهدف الأهم هو القضاء على حركة حماس وحلفائها مثل الجهاد الإسلامي".