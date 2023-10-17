ذكر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، أنّ "الحرب بالجبهة الجنوبية بغزة ستكون طويلة الأمد وقوية ومستعدون لجبهة الشمال"، مدّعيًا أنّ "الدولة اللبنانية رهينة بيد حزب الله"، كما زعم "أننا سنعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجمنا حزب الله".
وخلال مؤتمر صحفي من تل أبيب، أشار إلى أنّ "الهدف الأهم هو القضاء على حركة حماس وحلفائها مثل الجهاد الإسلامي".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي: سنعيد لبنان إلى العصر الحجري إذا هاجمنا حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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