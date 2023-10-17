الخطيب: المعركة الحاليّة هي معركة الأمّة وهي ليست معركة الفلسطينيين فحسب

أكّد نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، أنّ "المعركة الحاليّة هي معركة الأمّة، وهي ليست معركة الفلسطينيين فحسب بل معركة الأمة جميعًا، وهي لا تشبه غيرها من المعارك، ولذلك الشهداء فيها لا يشبهون أي شهيد آخر في معركة أخرى".

وخلال تقديمه التعازي بعنصر "حزب الله" علي يوسف علاء الدين في بلدة سحمر، لفت إلى "أننا نثبت اليوم من البقاع الغربي ومن سحمر وجوارها أننا شركاء في هذه المعركة ونحن إلى جانب إخواننا الفلسطينين وإلى جانب غزة، نقف إلى جانبهم، شهداؤنا إلى جانب شهدائهم وقضيتنا وقضيتهم واحدة، وواجب جميع العرب والمسلمين أن ينخرطوا في هذه المعركة إلى جانب الفلسطينيين وأن لا يتركوا فلسطين وحدها، وأن لا يتركوا العدو الإسرائيلي يضرب ويقصف ويقتل ويجزّر في فلسطين".

وشدد على أنّ "الفلسطينيين اليوم أدّوا في هذه المعركة واجبهم وأثبتوا أنهم رجال، هم يقاتلون اليوم عن الأمة جميعا لقد كانت هذه المعركة التي قام بها الفلسطينيون والفصائل الفلسطينية في غزة، كانت هذه المعركة تشبهنا وتشبه أمتنا بالرجولة والبطولة والشجاعة والإقدام والتضحية، يقدمون أهلهم وأبناءهم وأمهاتهم وآباءهم في سبيل هذه القضية، لذلك نحن معنييون بهذه المعركة لأن هذا العدو لا يستهدف الفلسطينين وحدهم، ولا غزة وحدها، بل يستهدف كل هذه الأمة، اليوم في غزّة، وغدا إذا استطاع هذا العدو الإسرائيلي وخذلت الأمة الفلسطينيين سيتشجع ويمارس عدوانه في مناطق أخرى، في الضفة الغربية وفلسطين ال 48 وفي جنوب لبنان وفي سوريا وفي كل البلدان العربية".