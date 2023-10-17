ميقاتي يلتقي وليد جنبلاط

يلتقي رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، في هذه الأثناء في دارة ميقاتي، الرئيس السابق لـ"الحزب التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط، يرافقه رئيس "الحزب التقدمي الاشتراكي" تيمور جنبلاط والنائب وائل أبو فاعور

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