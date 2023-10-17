رئيس الأركان الإسرائيلي من الجبهة الشمالية: إسرائيل ستدمر حزب الله إذا ارتكب أي خطأ

زعم رئيس الأركان الإسرائيلي هرتسي هليفي، بأنّ "إسرائيل ستدمر حزب الله إذا ارتكب أي خطأ"، وذلك خلال زيارته الجبهة الشمالية عند الحدود مع لبنان، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عنه.

وفي وقت سابق من اليوم، نفّذ "حزب الله" عدّة عمليات ضد المواق الإسرائيلي، مستهدفًا الجنود والآليات الإسرائيلية، وموقعًا قتلى وجرحى بحسب بيانات أصدرها في وقت سابق.