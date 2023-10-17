"النشرة": سقوط 13 جريحًا إثر حادث اصطدام على طريق الغازية

أفاد مراسل "النشرة" في النبطية، عن حادث اصطدام فان وسيارتين على طريق الغازية، ما أسفر عن وقوع 13جريحًا نقلتهما إسعافات الرسالة والهيئة الصحية إلى مستشفيات المنطقة، وحضرت قوى الأمن وفتحت تحقيقًا بملابسات الحادث.

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