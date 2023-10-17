جنبلاط: سنبقى إلى جانب ميقاتي في كل الجهود التي يقوم بها على أمل ألّا نُستدرج للحرب

اعتبر الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط أنّ "رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي يعمل جاهدًا على طريقته، كما نعمل نحن، على محاولة تجنيب لبنان الحرب باتصالاته العربية والدولية".

ولفت، عقب لقائه ميقاتي، إلى "أننا بشكل متواضع نعمل على نفس ذاته ولكن لا شك أن جهود ميقاتي جبارة، على أمل أن تثمر وأن ترمم ايضا الجبهة الداخلية، لأن بعض الناس في الجبهة الداخلية وكأنهم في واد ثان".

وشدد جنبلاط، على "أننا كنا نأمل مثلا أن يفرج هذا الظرف عن رئيس للجمهورية، وانتخابات لجان دون مقاطعة. يبدو ان بعض الناس في عالم آخر. سنبقى الى جانب ميقاتي في كل الجهود التي يقوم بها، على أمل ألا نستدرج الى الحرب".