الدفاع المدني: العثور على ثلاثة أطفال سوريين فقدوا في وادي فدار- جبيل

تمكن عناصر الدفاع المدني من العثور على ثلاثة أطفال سوريين فقدوا في وادي فدار- جبيل واعادتهم الى ذويهم سالمين.

وفي التفاصيل تلقت غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني بلاغاً من بعد ظهر اليوم في يفيد عن فقدان ثلاثة اطفال (دون العشر سنوات) من التابعية السورية، منذ الساعة التاسعة صباحا في وادي فدار- جبيل.

وبحسب بيان، فقد توجه عناصر الدفاع المدني الى الموقع المحدد معززين بالآليات وبعتاد الإنقاذ الجبلي ومسيّرة drone للتمكن من إجراء مسح شامل لتلك البقعة الجغرافية التي تحفل بالمنحدرات الشاهقة والطرقات الوعرة قبيل هبوط الظلام.

وبعد بحث شامل جوا وارضا من فدار حتى بشتليدا وصولا الى احراج بنتاعل سمع صوت أطفال بالقرب من بلدة بركة حجولا فتوجه فريق من مسعفي الدفاع المدني برفقة ذوي الأطفال الى الموقع وتم العثور على الأطفال.

وقد تأكد العناصر من سلامتهم وتقديم الاسعافات الطفيفة لهم واعادتهم الى ذويهم سالمين.