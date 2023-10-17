أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، أنّ "بتواريخ 10و11و12/10/2023، نفّذت قطعات سرية طرابلس في وحدة الدرك الإقليمي مداهمات عدة في محلة الميناء، التل، وباب الرمل، أسفرت عن توقيف /3/ أشخاص قاموا بأوقات سابقة بإطلاق النار وترويع المواطنين نتيجة خلافات شخصية، التي أدّت إلى إصابات جسدية وأضرار مادية، وتم ضبط أسلحتهم". وأودع الموقوفون القضاء المختص لإجراء المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارته.

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الأمن: سرية طرابلس اوقفت 3 أشخاص قاموا بإطلاق النار وترويع المواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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