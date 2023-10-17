شكرا لقرائتكم خبر عن مسلحون يقتلون 3 ويخطفون 50 في شمال غرب نيجيريا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - مايدوجوري - (رويترز)

قال سكان، الثلاثاء، إن مسلحين قتلوا ثلاثة أشخاص وخطفوا 50 آخرين على الأقل، بينهم نساء وأطفال، في هجوم على قرية باجيجا في ولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا.

وشاعت عمليات الخطف للحصول على فدية في السنوات القليلة الماضية بشمال غرب نيجيريا؛ حيث استهدفت عصابات مسلحة، عادة ما يشار إليها محلياً باسم قطاع الطرق، قرى ومدارس ومسافرين وطلبت فدى بملايين النيرا، وجعلت السفر براً غير آمن، وكذلك الزراعة في بعض المناطق.

وقال ملام أبو بكر زعيم القرية عبر الهاتف، الثلاثاء، إن المسؤول الإداري للمنطقة من بين 50 شخصاً على الأقل خطفهم المسلحون.

ولم يرد المتحدث باسم شرطة زامفارا على طلب من رويترز للتعليق على الهجوم الذي وقع الاثنين.

وقال سكان لرويترز، إن المسلحين اقتحموا القرية على دراجات نارية، وأطلقوا النار بشكل عشوائي وأضرموا النار في المنازل، ما أسفر عن إصابة سبعة أشخاص أيضاً في الهجوم.

وتواجه نيجيريا العديد من التحديات الأمنية، منها تمرد مستمر منذ 14 عاماً في شمال شرق البلاد، وأعمال عنف يقوم بها انفصاليون في جنوب شرق البلاد، واشتباكات دامية تتكرر بين المزارعين والرعاة في وسط البلاد.