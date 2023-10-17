شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الإيطالية تكشف تفاصيل جديدة عن منفذ هجوم بروكسل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - روما- رويترز

قال مصدر في الحكومة الإيطالية، الثلاثاء، إن التونسي المشتبه فيه في قتل اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين بالرصاص في بروكسل كان قد وصل إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية في عام 2011، في تأكيد لتقرير وكالة الأنباء الإيطالية.

وذكر التقرير أن المشتبه فيه قضى بعض الوقت في إيطاليا ثم توجه إلى السويد، لكن يُعتقد بأنه طُرد من هناك. وعاد المشتبه فيه إلى إيطاليا، حيث صنفته الشرطة في بولونيا عام 2016 باعتباره شخصاً متطرفاً ووضعته أجهزة المخابرات أيضاً تحت المراقبة.