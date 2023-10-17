شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع مهاجر في ثاني حادث غرق خلال يومين قبالة اليونان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أثينا- أ.ف.ب

أعلن خفر السواحل اليوناني، الثلاثاء، مقتل مهاجر واحد وإنقاذ 37 آخرين، بعد غرق قارب مهاجرين للمرة الثانية في غضون يومين. وقال المتحدث باسم خفر السواحل إن مجموعة المهاجرين تمكنت من تنبيه السلطات عندما غرق قاربهم قرب جزيرة ليسبوس.

وعثر على شخص فاقد للوعي أثناء عملية الإنقاذ، وتم إعلان وفاته لاحقاً في المستشفى.

وأضاف المتحدث: «سيظهر تشريح الجثة سبب الوفاة، وقد يكون البرد السبب».

وكان خفر السواحل عثروا، الاثنين، على ثلاث جثث بعد غرق قارب يقل مهاجرين قبالة جزيرة سيمي شرقي اليونان.

وأنقذ ثمانية مهاجرين وتمكن اثنان آخران من الوصول إلى الشاطئ بمفردهما. ودخل عشرات الآلاف من المهاجرين، معظمهم من سوريا وأفغانستان وباكستان، إلى اليونان في السنوات الأخيرة، عبر الحدود البحرية والبرية مع تركيا.