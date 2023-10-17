شكرا لقرائتكم خبر عن وزير دفاع بريطانيا يزور واشنطن لإجراء محادثات بشأن الشرق الأوسط وأوكرانيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - (رويترز)

قالت وزارة الدفاع البريطانية: إن الوزير جرانت شابس سيزور الولايات المتحدة، الثلاثاء، لإجراء محادثات عاجلة بخصوص الصراع في الشرق الأوسط وأوكرانيا؛ بهدف منع زعزعة الاستقرار وتمكين الدعم الإنساني.

وقال شابس في بيان «في هذا الوقت العصيب على الأمن العالمي، أزور واشنطن العاصمة لإجراء محادثات عاجلة مع شريكنا وصديقنا، فيما يتعلق بعملنا المستمر لمنع التصعيد في الشرق الأوسط ودعمنا الحيوي لأوكرانيا».

وكان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك قد دعا، الجمعة، إسرائيل إلى «حماية المدنيين»، في ردها على هجمات «حماس» السبت الماضي.

وأكد ريشي سوناك أنه أثار الموضوع خلال مكالمة هاتفية مساء الخميس مع نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقال: «علينا دائماً أن نراعي المدنيين، ونحن نفعل ذلك».

وقال في تصريح لمحطات تلفزيونية بريطانية خلال زيارة للسويد؛ حيث يشارك في قمة مع حلفائه في أوروبا الشمالية: «بالطبع على إسرائيل اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين. تمارس البلاد قدرتها المشروعة في الدفاع عن نفسها من مثل هذه الهجمات».

وتابع: «لإسرائيل كل الحق في الدفاع عن نفسها واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة مواطنيها والتأكد من عدم تكرار شيء من هذا القبيل مرة أخرى».

وشدد على أن نشر القدرات العسكرية في شرق المتوسط الذي أُعلن عنه مساء الخميس، لدعم إسرائيل وتعزيز الأمن الإقليمي ومنع أي تصعيد»، يمكن استخدامه أيضاً لتقديم الدعم الإنساني إذا لزم الأمر.

في وقت سابق أكد وزير الدفاع غرانت شابس لهيئة بي بي سي، ضرورة تصرف إسرائيل مع احترام القانون الدولي مثل أي دولة أخرى.

وفيما يتعلق بأوكرانيا دعا ريشي سوناك مؤخراً، حلفاء بلاده الغربيين إلى مواصلة تسليح أوكرانيا ليكون بإمكانها التصدي للقوات الروسية، في ظل الشكوك المحيطة بالمساعدات العسكرية من قبل بعض البلدان.

وقال سوناك أمام مؤتمر المحافظين في شمال إنجلترا مؤخراً: «أقول ذلك لحلفائنا: إذا زوّدنا الرئيس فولوديمير زيلينسكي بالأدوات، فسيُتم الأوكرانيون المهمة».