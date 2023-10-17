انت الان تتابع خبر سيناتور امريكي يوجه طلبا لشركات مواقع التواصل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال "بينيت" المنتمي للحزب الديمقراطي في خطاب موجه إلى رؤساء الشركات: "لقد انتشر المحتوى الزائف عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ بدء الصراع، وحظي في بعض الأحيان بملايين المشاهدات".

وكانت لقطات مصورة من صراعات سابقة، ولقطات من ألعاب فيديو، ووثائق، تم إدخال تعديلات عليها من بين المحتوى المضلل الذي غمر منصات وسائل التواصل الاجتماعي منذ أن هاجم مسلحو حماس إسرائيل في السابع من أكتوبر الجاري.



وأضاف بينيت في خطابه: "في كثير من الحالات ضخَّمت خوارزميات منصاتكم هذا المحتوى، وساهمت في إحداث دائرة غضب، ومشاركة خطيرة، وإعادة نشر".

وتأتي تعليقات السيناتور بعد أن انتقد مفوض الاتحاد الأوروبي المعني بالصناعة "تيري بريتون" الشركات، وطالبها باتخاذ خطوات أكثر صرامة لمحاربة المعلومات المضللة وسط الصراع المتصاعد.

ووجه "بينيت" في خطابه سلسلة من الأسئلة إلى "الشركات بشأن تفاصيل حول ممارسات الإشراف على المحتوى الخاص بها، وطلب الحصول على إجابات، بحلول 31 أكتوبر/ تشرين الأول".

وكانت شركات التواصل الاجتماعي قد أوضحت بعض الخطوات التي اتخذتها، خلال الأيام القليلة الماضية، إزاء الصراع، وقال تطبيق "تيك توك" للمقاطع المصورة القصيرة إنه وظَّف المزيد من مشرفي المحتوى الناطقين باللغتين العربية والعبرية.

وقالت شركة "ميتا"، التي تمتلك "فيسبوك" و"إنستجرام"، إنها محت أو وضعت تحذيرات لأكثر من 795 ألف مادة محتوى باللغتين العبرية والعربية خلال الأيام الثلاثة الأولى منذ هجوم حماس.

وقال كل من "إكس" و "يوتيوب"، المملوك لشركة "جوجل"، إنهما قامتا أيضًا بإزالة المحتوى الضار، لكن "بينيت" قال إن كل تلك الإجراءات لم تكن كافية.