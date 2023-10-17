انت الان تتابع خبر مجزرة جديدة.. إسرائيل تقصف مستشفى وسط غزة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت وسائل اعلام عالمية انه "استهدفت الطائرات الحربية المستشفى الذي يأوي العديد من المواطنين النازحين عن بيوتهم بحثا عن الأمان، بعدد من الصواريخ".

وأضافت: "بالتزامن مع استهداف المستشفى العربي الأهلي "المعمداني"، نفذت الطائرات الحربية الإسرائيلية عدة غارات على حي الشيخ رضوان قرب مفترق بهلول، مخلفة أيضا عشرات القتلى والجرحى".

