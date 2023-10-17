موسكو ـ ا.ف.ب: أسقطت القوَّات الروسية ثماني مسيَّرات أطلقتها أوكرانيا قرب شِبه جزيرة القرم التي ضمَّتها موسكو عام 2014، وفق ما أفاد مسؤول. وقال الحاكم المحلي المُعيَّن من روسيا سيرجي أكسيونوف إنَّه «تمَّ خلال الليل تحييد ثماني مسيَّرات للعدوِّ عبر وسائل الحرب الإلكتروني أو إسقاطها من قبل أنظمة الدفاع الجوِّي». إلى ذلك، تمَّ الليلة قبل الماضية إسقاط ثلاث مسيَّرات في منطقة بيلجورود الروسية الحدودية مع أوكرانيا، من دون سقوط ضحايا أو التسبب بأضرار، وفق ما أفاد الحاكم المحلِّي فياتيشسلاف جلادكوف. ويأتي ذلك بعدما تبنَّت أوكرانيا في الرابع من أكتوبر تدمير نظام «إس-400» للدفاع الجوِّي في بيلجورود، بعد ليلة أعلنت في روسيا إسقاط 31 مسيَّرة أطلقتها كييف وإفشال محاولة إنزال لقوَّات الأخيرة في القرم.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا تعلن إسقاط ثماني مسيّرات أطلقتها أوكرانيا قرب القرم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.