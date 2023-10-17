وزير الخارجية التركي: «بدأنا نقاشا» مع حماس حول إطلاق الأسرى

بيروت ـ ا.ف.ب: أعلن وزير الخارجية التركي حقان فيدان أنَّ بلاده بدأت «نقاشًا» مع حركة حماس لإطلاق أسرى تحتجزهم منذ هجومها غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، بعد طلبات من دول عدَّة. وقال فيدان في مؤتمر صحافي مع نظيره اللبناني عبدالله بو حبيب خلال زيارة إلى بيروت «وصلتنا حتى الآن طلبات من دول عدة لإطلاق سراح مواطنيهم. وبالنتيجة، بدأنا نقاشًا هذا الموضوع وخصوصًا مع الجناح السياسي في حركة حماس»، مضيفًا «جهودنا متواصلة» في هذا الصدد.

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