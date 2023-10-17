مخزون الغذاء فـي متاجر غزة يكفي لأربعة أو خمسة أيام

القدس المحتلة ـ ا.ف.ب: حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من أنَّ الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع في وقت لم يبقَ في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء. وقالت المتحدثة باسم برنامج الأغذية العالمي في الشرق الأوسط عبير عطيفة للصحفيين «داخل المتاجر، تكفي المخزونات (الغذائية) لأقل من بضعة أيام، ربما أربعة أو خمسة أيام».

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