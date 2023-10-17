شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تخصص 37 مليار دولار لتغطية أضرار الزلزال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال جودت يلمظ نائب الرئيس التركي، اليوم الثلاثاء، إن البلاد خصصت 1.03 تريليون ليرة (37 مليار دولار)، تمثل 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في مشروع موازنة عام 2024، لتغطية تكاليف الأضرار الناجمة عن الزلزال واحتياجات السكان في المنطقة.

جاء هذا خلال حديث يلمظ في مؤتمر صحفي حول مشروع الموازنة الذي من المقرر أن يعرض على البرلمان لمناقشته.

زلزال تركيا

يتضمن المشروع نفقات بقيمة 11.09 تريليون ليرة وإيرادات 8.44 تريليون ليرة، مع نسبة عجز متوقعة إلى الناتج المحلي الإجمالي عند 6.4 بالمئة.