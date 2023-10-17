شكرا لقرائتكم خبر عن تشاد.. 2.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت منسقة الأمم المتحدة المقيمة ومنسقة العمل الإنساني في تشاد فيوليت كاكيوميا أن "أكثر من 2.1 مليون شخص في تشاد يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وقالت المسؤولة الأممية وفقًا لبيان مكتب الأمم المتحدة في تشاد اليوم، إن البلاد تواجه أربع أزمات كبرى وهي النزوح القسري وحالات الطوارئ الصحية وتأثيرات التغيرات المناخية، إضافة إلى أزمة انعدام الأمن الغذائي.

سوء التغذية

وأوضحت أن تشاد تواجه بشكل عام حالة من انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية التي تؤثر على 5.7 ملايين شخص منهم 2.1 مليون في وضع حرج للغاية.

يذكر أن المنظمات الإنسانية أطلقت نداء استجابة إنسانية لصالح تشاد لجمع 920 مليون دولار للعام الجاري من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية لنحو 7.6 ملايين شخص لكن لم تتلق نجامينا سوى 26 % من هذه الاستجابة.