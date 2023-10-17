شكرا لقرائتكم خبر عن حماة الوطن بالإسكندرية: إرسال 14 شاحنة محملة بـ350 طن أغذية لقطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت محمد مجاهد، أمين عام حزب حماة الوطن بمحافظة الإسكندرية، إن أول دفعة للمساعدات إلى غزة 14 شاحنة يوجد بها مستلزمات طبية وأغطية شتوية ومواد غذائية حوالى 350 طنا، مضيفا أن الشاحنتا حاليا متواجدة فى العريش لعبورها معبر رفح البرى وإيصالها لشعب غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى محمد مصطفى شردى عبر برنامجه الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، أن الحزب يجهز حاليا عدد من القوافل وسيتم إرسالها تباعا بعد أن تمر الـ14 شاحنة المتوقفة عند معبر رفح، مؤكدا أن القوافل مجهزة بنسبة 90% من أعضاء الحزب، بالإضافة إلى أن هناك بعض المصريين يساهمون فى دعم الشعب الفلسطيني.

وكانت قافلة المساعدات الإنسانية الشاملة للتحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى ومؤسسة حياة كريمة، والتى تضم قرابة 106 قاطرات محملة بكميات ضخمة من المساعدات الإنسانية وصلت إلى مدينة العريش بشمال سيناء، لدعم أشقائنا الفلسطينيين فى قطاع غزة، من أجل المساعدة فى تخفيف الأوضاع على الشعب الفلسطينى نتيجة الاعتداء الإسرائيلى والذى أسفر عن سقوط الآلاف الضحايا والمصابين.