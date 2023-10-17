شكرا لقرائتكم خبر عن "مصر أكتوبر" عن قمة القاهرة للسلام: مصر تقود العالم وملتزمة بدورها تجاه فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس أحمد حلمى، القيادي بحزب مصر أكتوبر، أن مصر تستعد لتوسيع ساحة المعركة الفعالة مساندة لأشقائنا فى فلسطين باستضافة مؤتمر "قمة القاهرة للسلام"، وذلك السبت المقبل وسط مشاركة دولية وإقليمية واسعة، لافتا إلي أن دول العالم استجابت لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد "حلمى"، في تصريحات صحفية له اليوم، أن مصر تقود العالم وتثبت يوميا أن من يستند إليها لا يلين جانبه ولا ينكسر، مشيرا إلى أن مصر لديها موقفًا مشرفا جدًا، ويؤكد التزام مصر قيادة وشعبًا بدورها الإنساني والسياسي تجاه فلسطين.

وأشار القيادي بحزب مصر أكتوبر، إلى أن تضامنا مع القضية الفلسطينية يعبر عن إرث شعبي تجاه القضية كما أن المواقف خير دليل على التضامن مع القضية الفلسطينية الراسخة في الوجدان الشعبي.

وأوضح المهندس أحمد حلمى، أن مصر تتدخل دائما لنجدة الأشقاء في قطاع غزة وتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية لهم، والقيادة السياسية لديها فهم حقيقي لأبعاد القضية الفلسطينية وطرق حلها على مدار السنوات الماضية يضمن حفظ حقوق الشعب الفلسطيني.

وتابع": أن "قمة القاهرة للسلام"، فرصة هامة لقادة العالم للتجمع وتعزيز الحوار والتعاون، بهدف تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم، إن استجابة القادة لدعوة الرئيس السيسي تعكس الثقة الكبيرة في قيادته ودور مصر البارز في تعزيز السلام والأمن الدوليين.

الجدير بالذكر، أن هذا الحدث الرفيع المستوى يشهد حضور قادة الدول والمنظمات الدولية، حيث سيتم مناقشة قضايا هامة تهم المجتمع الدولي، على رأسها القضية الفلسطينية.