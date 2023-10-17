الجيش الاسرائيلي يهدد بقصف مبنى مجاور لمستشفى شهداء الأقصى في غزة

هدد الجيش الاسرائيلي بقصف مبنى مجاور لمستشفى شهداء الأقصى في غزة، وذلك عقب سقوط اكثر من 500 على الأقل بين قتيل وجريح في الضربة الجوية على المستشفى الاهلي المعمداني في قطاع غزة.

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